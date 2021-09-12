舊金山巨人12日打敗芝加哥小熊，寫下近期6連勝，戰績是全聯盟最佳的92勝50敗（今年例行賽162場），進入季後賽的「魔術數字」只剩下4了！小熊隊目前65勝78敗，距離國聯外卡還有10場以上勝差，差不多也就放棄球季了。面對已經失去鬥志的對手，巨人單場打出兩個大局，狠狠以15比4打扁小熊。

拉史泰拉(Tommy La Stella)是小熊隊2016年世界大賽冠軍的成員，後來被賣到天使、運動家，在自由市場被巨人簽下。現在小熊、天使都在沉淪，拉史泰拉有機會繼續留在季後賽，前一場他5打數掛零，此戰以3安猛打賞、5打點回敬老東家。

布萊嚴(Kris Bryant)亦是小熊隊2016年冠軍成員，他今年在大清倉的時候被賣到巨人，這個系列賽是他首次回到小熊主場攻打老東家。身為小熊隊一手栽培起來的球星（2013年選秀榜眼、2015年國聯新人王、2016年國聯MVP），最後被拿去交換兩個小聯盟球員，想必是感慨良多。前一場小熊主場觀眾給他熱情掌聲，布萊嚴說：「我不敢奢望自己獲得球迷這種溫暖的回應，這絕對是我生涯的難忘時刻。」此戰他擊出2支安打。

巨人2局上攻佔滿壘，拉史泰拉一棒敲回2人，貝爾特(Brandon Belt)補上兩分彈，巨人單局打下5分。5局上巨人再度滿壘，一陣亂棒之後由拉史泰拉的3分彈收尾，單局再添6分。布萊嚴感性地說：「這裡永遠是我的家（小熊隊瑞格利球場）。」無論現在他身處何方，這裡充滿著他珍貴的回憶。