911恐怖攻擊事件過了20年，紐約世貿遺址照例舉行追悼儀式，上千名罹難者親屬出席，在美國總統拜登等政要見證下以逐一念出罹難者名字的方式追思，氣氛沉重肅穆。

今天曼哈頓下城晴空萬里，一如20年前的9月11日。但物換星移，世界貿易中心雙塔倒塌後原址已成為兩座巨型紀念水池，邊緣刻有911事件中喪命的近3000人姓名，許多到場的罹難者家屬在水池旁插上鮮花。

911事件後，這項追悼儀式成為每年不可少的傳統。去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，念出罹難者名字的環節以預錄聲軌呈現；今年雖開放更多人入場，但以罹難者親屬為主，部分警消人員在封鎖線外自行紀念。

今年適逢911事件20週年，更多重量級人物出席追悼儀式，包括拜登及前總統歐巴馬、柯林頓。3人都坐在台下觀禮，沒有發表公開談話，停留一個多小時後離去。

拜登在昨晚公布的影片中強調全美上下團結一心的重要性，「團結造就了我們，美國最輝煌的一面」。

拜登離開紐約追悼儀式後前往20年前聯合航空93號班機墜毀的賓州田野，追悼當年英勇阻止恐怖分子劫機的乘客和機組員。他隨後回到華府，與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在五角大廈獻花，成為少數在911事件週年連跑3處紀念地點的美國總統。

前總統川普未出席紐約世貿遺址追悼儀式，而是現身紐約一處消防局探望警消人員，以聲明抨擊拜登處理美國自阿富汗撤軍的表現，並讚揚個人律師、911事件發生時擔任紐約市長的朱利安尼（Rudy Giuliani）。

朱利安尼與現任市長白思豪（Bill de Blasio）都出席追悼儀式，但兩人與其他政要都扮演配角，光芒未蓋過罹難者家屬唱名並以簡短字句緬懷逝者的環節。

儀式中6個時間點敲鐘默哀，分別是20年前世貿雙塔、五角大廈遭客機撞擊，聯航93號班機墜毀賓州田野及世貿雙塔倒塌。911事件後帶頭獻聲撫慰人心的「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）到場演唱，以神秘嘉賓身分為儀式增色。

儀式歷時約4小時結束，比原訂時間長近半小時。

現場部分民眾捧著親人照片，緬懷在911事件中逝去的生命，年年參加追悼的60歲退役美軍中士莫拉萊斯（Edwin Morales）是其中之一。

莫拉萊斯在儀式開始前率領親友在廣場一隅的草地放置玫瑰與小型星條旗，追思20年前在世貿雙塔旁飯店喪命的消防員表哥柯利亞（Ruben Correa）。他受訪時說，柯利亞遺骸未尋獲，每年出席追悼是他與家人懷念柯利亞的方式。

身著制服的莫拉萊斯說，對他而言每天都是911，「這種事不能再發生」。（編輯：林憬屏）1100912