璨樹颱風逼近，台北市、新北市、基隆市「北北基生活圈」今停止上班上課。台北市長柯文哲昨晚視察災防中心時表示，北市今午過後風雨最大，為避免民眾窩在家裡叫外送，導致外送員風雨中送餐、意外風險倍增，「外送的話，我是希望大概12點以後就不准再送了。」

台北市昨晚至今晨風雨不明顯，不過根據中央氣象局預報，「大的暴風圈還沒到」，預估中午過後雨勢加劇，風力也會增強，一直持續到晚上。

柯文哲昨晚視察災害應變中心時指示，為免外送員在颱風天送餐發生意外，他希望外送平台能注意外送員安全，最好中午以後不提供服務，別讓外送員出門，「這個外送齁，我是覺得風大雨大，希望12點以後就不准再送了。」

根據北市自訂的《外送平台業者管理自治條例》，其中第5條明文規定:「外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應停止從事外送服務，並通知外送員。但有正當理由，認無顯著或可預見風險者，不在此限。」

換句話說，若平台業者判斷風雨不大，仍可提供外送；但條例第12條也規定，「外送平台業者若違反第5條規定，處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰」。市府提醒業者，留意外送員健康和安全，不要冒生命危險，只為了填飽客戶的肚子。