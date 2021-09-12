宜蘭1名女學生準備就讀當地聖母護專餐管科1年級，但因為家境清寒，日前收到書單後發現書籍費用高達5千元，無力負擔之下只好PO文徵求二手書，她無奈地說「二手的、畫過的都完全沒關係，可以算便宜一點嗎」，沒想到短時段內PO文湧進大批網友說要出錢幫忙買新書，讓人大讚人情味與愛心滿滿。

該女學生在臉書社團「宜蘭知識+」發文表示，她因為單親家庭、家境清寒，日前準備就讀聖母護專餐管科1年級時，發現學校開出的書單林林總總加起來需要5千元，實在無力負擔下決定PO文徵求二手書，無奈地說「二手的、畫過的都完全沒關係，可以算便宜一點的價格嗎，5仟塊錢真的買不起」。

女學生因新書費用加起來需5千元，無力負擔下只要PO文求助，而眾多網友紛紛留言願意出錢全包了。（翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

該女學生的文章公開後，隨即引來眾多愛心人士留言，有人直接留言個人電話，直說「如果還沒買到課本，請跟我聯繫，你需要的東西，我幫你全部買齊」，也有人說「怎麼聯繫你，阿姨帶你去買新書」、「阿北我買新書給你呀！要用功讀書喔」、「私訊，我兒子3年級，幫你看一下有沒有符合版本」。

女學生因新書費用加起來需5千元，無力負擔下只要PO文求助，而眾多網友紛紛留言願意出錢全包了。（翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

最後該女學生接受1名婦人的協助，已順利徵求到書籍；其他網友也紛紛稱讚宜蘭人真的超有愛心、處處有溫情，「宜蘭人就是很有人情味跟滿滿的愛心」、「大家都好溫暖，願意唸書的孩子不能讓她沒書讀」、「我哭了，宜蘭好多善心人士」。