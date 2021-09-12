基隆市消防局今天上午7點41分接獲通報，國道一號北上4.5公里處有一輛小貨車翻覆，立即派遣百福分隊3車7人前往搶救，所幸男子已自行脫困，僅頭部擦挫傷，意識清楚，立即送往長庚醫院，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

由於肇事地點於轉彎處，警方立即擺放三角錐提醒行經車輛，並協助清整現場。