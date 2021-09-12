國1北上八堵路段小貨車翻覆 駕駛自行脫困意識清楚 09:072021/09/12 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上4.5公里處有一輛小貨車翻覆。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市消防局今天上午7點41分接獲通報，國道一號北上4.5公里處有一輛小貨車翻覆，立即派遣百福分隊3車7人前往搶救，所幸男子已自行脫困，僅頭部擦挫傷，意識清楚，立即送往長庚醫院，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。 由於肇事地點於轉彎處，警方立即擺放三角錐提醒行經車輛，並協助清整現場。 中橫重大意外 吊車翻覆壓扁2車摔300米深谷 2人無生命跡象 五股夏綠地亂丟廢風管 2嫌看到監視器全招了 #翻覆 #小貨車 #脫困 #意識清楚 #立即 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗轎車自撞斷2截 駕駛男頭骨外露送醫、1女拋出車外慘死 09:192021/09/10 社會 國道1號43.3K火燒車 警消急救援幸無人傷亡 21:092021/09/11 社會 扁：美國不會為了成就台灣利益犧牲自己的利益 03:212021/09/12 政治 中橫吊車突向後滑壓扁轎車墜谷 無辜母女跳車遭輾斃斷魂 15:062021/09/10 社會 強颱璨樹 今晚明天影響最劇 04:102021/09/11 生活新聞 關鍵影像曝光 中橫吊車高速後滑撞車墜谷 民眾狂奔逃命 15:512021/09/10 社會 傳統五金行竟超車特力、寶雅 營收成長全靠1招 08:202021/09/11 財經 女大生遇淫按摩師 跪地「吞吐」求饒要求戴套仍遭硬上 09:032021/09/10 社會 紓困小黃 交通部加發計程車駕駛1萬元 16:172021/09/11 生活 行政成本差近20億 藍質問肥了誰 04:102021/09/11 焦點要聞 《櫃買市場》櫃買強化投資人違約風險控管 10月12日起實施 07:462021/09/11 財經 社會熱門新聞 超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 社會 宜蘭窮困女學生PO文求護專二手書 網灌爆留言霸氣全包了 - 社會 擔心遲到「趕著去教書」 85歲退休師迷失街頭卻讓警好感動 - 社會 中和街頭追車討債爆槍響 男對空鳴槍遭警還擊4槍2嫌中彈 - 社會 颱風天照樣偷渡 小金門查獲1陸客偵訊中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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