塞爾斯伯里(左)與搭檔拉姆摘下美網男雙冠軍。（美聯社）

今年的美網幾乎成為英國主場了，除了女單冠軍的英國灰姑娘，雙打好手塞爾斯伯里(Joe Salisbury)成為英國史上首位在單屆大滿貫的「雙冠王」！塞爾斯伯里9月11日摘下男雙冠軍，12日再拿下混雙冠軍，生涯累積兩座大滿貫男雙、兩座混雙冠軍，而且他從不參加單打比賽，是雙打的專業戶。

塞爾斯伯里說：「這是多麼驚奇的幾個星期，一切都非常好玩，我從沒想過一次拿走兩個冠軍。」塞爾斯伯里今年6月剛拿下法網混雙冠軍，他是39年來首位在法網拿到任何一座冠軍的英國人，而且當年那座也是混雙拿到的。

地主觀眾也很高興，因為塞爾斯伯里的搭檔全是美國人，男雙隊友是拉姆(Rajeev Ram)，混雙隊友是克拉芙琪克(Desirae Krawczyk)。今年法網混雙冠軍就是塞爾斯伯里與克拉芙琪克合力摘下的。

這次美網決賽，塞爾斯伯里在男雙決賽以3-6、6-2、6-2戰勝英國/巴西組合，其中英國對手莫瑞(Jamie Murray)是雙打名將。混雙方面，塞爾斯伯里決賽以7-5、6-2擊敗了薩爾瓦多/墨西哥的混雙組合。

今年美網總獎金5750萬美元（新台幣15.9億）創下最高紀錄，但是單打和雙打的分配模式有改變。男單、女單冠軍各有250萬美元，相比去年300萬美元大幅減少，主要是考量疫情而分配給後段選手，因此4強以上的單打獎金縮水，16強以下的都有增加。男雙、女雙、混雙的獎金則不同，4強以上的大幅提高，16強以下縮水，冠軍皆為66萬美元（兩人拆帳）。