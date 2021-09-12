知名女星「瑤瑤」郭書瑤，擁有甜美童顏與E級好身材，自廣告模特兒身分出道後成功轉戰演藝圈，以精湛的演技與隨和的個性，受到大批粉絲的歡迎。近日瑤瑤在個人IG上曬出近況，穿著泳裝的她辣秀超狂好身材，吸引超過3萬人按讚。

瑤瑤除了會演、會唱又會跳之外，今年還創立個人服飾品牌「MYAME」成為老闆娘，瑤瑤為了幫自家所推出的新產品宣傳，昨（11）日在個人IG上PO出穿搭照表示「夏天最喜歡泳裝配棉褲，輕鬆舒服，每次這樣穿就覺得自己在LA渡假。」並感謝妹妹為她拍攝美照。

只見瑤瑤穿著一件白色深V泳裝搭配灰色棉褲，領口V到肚臍的性感設計，使她以微側身的角度拍攝時，飽滿的上圍曲線若隱若現，加上瑤瑤甜美的笑容，即使臉上看起來沒什麼妝容，依然電暈一票粉絲，紛紛留言大讚「看起來簡單舒適好美」、「漂亮美眉真美」、「只有我的重點沒放在棉褲嗎？」、「辣妹子」、「瑤瑤穿這樣超好看」、「好性感的穿搭」，獲得粉絲一致好評。

瑤瑤剛出道時曾以模特兒的身分，在遊戲廣告中扮演「殺很大」的性感女神而爆紅，並以「童顏巨乳」被網友封為宅男女神，但後來她靠著自身的努力，在電影、電視及歌唱等方面獲得矚目，也轉型轉型成為全方位的實力派女星，演藝成績備受肯定。近期她還推出電視影集《何百芮的地獄毒白》，飾演知名網紅「宅女小紅」的現實生活，生動的表演再度獲得觀眾好評，人氣不斷攀升。