34歲南韓女星許怡才曾和SE7EN合演電視劇《宮S》走紅，但卻在2016年演完電視劇《你是禮物》後，就消失在演藝圈，近日她上YouTube節目透露引退內幕，原來是同劇男演員要求陪睡，而因為她演出過的戲劇不多，因此網友也u 依照線索推測男方身分。

許怡才近日上YouTube頻道「웨이랜드WayLand」透露，自己消失5年的黑暗內幕，直言就是這位男演員現在已經是人夫了（當時不是），導致她決定引退的原因。

她表示兩人在劇中是一對，某天男方問「休息時間怎麼都不跟歐巴聯絡？」當時她沒多想，就回說天天一起拍戲，也沒時間聯絡吧，從那天後對方對她的態度巨變，常在拍攝現場用「婊子」、「臭三八」等難聽字眼對她大呼小叫。

許怡才被同劇男星要求發生性關係。(圖／翻攝自韓網)

某次男方演不好，在現場大發雷霆，導演也拿他沒轍，他卻跟工作人員說，「我並不是在對導演發脾氣，我是針對許怡才」，許怡才只好去安撫他，沒想到，一進休息室男方就表示，因為大家都說他們看起來不像戀人，所以他才發脾氣，甚至說「男女之間要怎麼做才能像情侶關係？那就得一起睡」，讓她十分錯愕。

因為突然被要求發生性關係，她也直接回絕，沒想到男方開始丟東西大吼，這讓她相當衝擊，只求趕快演完，並萌生退意。由於許怡才只演過7部電視劇，只要搜和她演過戀人，加上又是已婚身分並繼續有演戲的男演員，似乎就呼之欲出。

隨後YouTube頻道「기막힌쇼」也熱搜出男方身分，是演過《幻想的情侶》、《賢內助女王》、《推奴》等劇的吳智昊，他在2008年與許怡才合作電視劇《單身爸爸戀愛中》，因為兩人相差11歲，確實符合許怡才說的特點，引起熱議，不過目前吳智昊並未對外做出回應。

許怡才和SE7EN合演電視劇《宮S》走紅。(圖／翻攝自韓網)

而許怡才也在頻道影片下方發聲，「懷著恐懼的心閱讀所有留言，讓她獲得了安慰，真的很感謝大家，讓我心生引退的事件，長時間造成我心裡創傷，但如果能回到過去的話，我想我不會只是站在那邊哭，會鼓起勇氣頂撞回去。」她也希望大家不要獵巫，因為她不是為了攻擊和指責對方才公開的。

許怡才曝被要求陪睡潛規則。(影／取自웨이랜드WayLand的YouTube)