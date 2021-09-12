正在大陸上海防疫旅館隔離的林書豪，應該無須擔心沒辦法回到北京首鋼打球了！根據大陸媒體透露，大陸CBA的外援政策可望宣告解封，也將沿用上季的外援使用規定，代表林書豪可以順利重新披上北京首鋼戰袍，在10月16日開打的新球季上場。

原本受到疫情影響，大陸CBA一度考慮用全本土打新球季，幸好隨著大陸疫情再次受到控制，大陸CBA才總算鬆綁外援政策，且沿用原本的上季排名最後4隊採取4人4節5人次，其他球隊4人4節4人次的外援規定，也讓各隊趕緊找尋外援。

如此一來，林書豪反而可望成為第一個跟北京首鋼報到的外援，畢竟他這次重返CBA打球，一開始就碰上挫折，因為他才飛抵上海接受隔離，就被檢驗出新冠陽性，也讓他在上海醫院治療整整1個月才出院，目前還在防疫旅館隔離當中。

另外根據遼寧媒體的爆料，遼寧跟曾效力過富邦勇士的外援梅奧合約到期，雙方續約機率很低，假如梅奧並未得到其他CBA球隊的青睞，以他在台灣的高人氣與優異進攻火力，或許可以考慮重新回到台灣的PLG、T1聯盟或SBL等聯賽打球。