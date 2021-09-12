就在美國總統拜登10日和大陸國家主席習近平展開通話之際，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，民進黨11日即宣傳稱拜登政府正「認真考慮」將我駐美代表處更名為「台灣代表處」，楊譏諷，民進黨好歹等正式改名再來吹噓，否則不要想用這種詐騙術轉移疫苗焦點，真當人民都瞎了眼嗎？

楊植斗昨（11日）在臉書發文表示，拜登和習近平通話，重申一中政策，且要搞好中美關係；民進黨隨即全力大內宣，說美國考慮將駐美代表處更名為「台灣辦事處」。

對於民進黨的大內宣，楊植斗譏諷，好歹也改完名再來吹噓，何況現階段只是「考慮」。無獨有偶，民進黨11日舉辦的「國安與兩岸情勢」座談會，說美國已將大陸定調為競爭對手，戰略重心再次轉移至印太地區。楊直言，「拜登都跟對手習近平通話了，民進黨口中的好朋友蔡英文，拜登上任後有理過妳嗎」？

楊植斗感嘆，民進黨要自high也沒有不行，先捫心自問，正事做好了嗎？想用這些詐術轉移疫苗焦點，真的當人民都瞎了眼嗎？