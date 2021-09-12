比海浪還波濤「胸」湧～

今年的夏天雖然在疫情間度過，讓許多人都沒能奔向海邊享受陽光、沙灘和海浪，實在是有些遺憾！但、是～為了抓住青春的尾巴，比基尼辣妹還是不能少看，S級水蛇腰、渾圓挺奶、翹臀加上纖細大長腿，這魔鬼般的好比例，連女孩子都要看了流鼻血！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查有關比基尼的十大「IG關鍵領袖」，每一件比基尼都超生火，包裹不住的好身材，女神們隨便一個甜笑、一個彎腰，骨頭都要酥掉啦～

10、진우비 Fairy 禹霏 5/15

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擁有一頭波浪大長髮，成熟姐姐範兒的禹霏散發著誘人性感，稍稍有腹肌的ㄦ字腰、大長腿加上30D的好身材，大方秀沒在怕你看，美女就是要可甜、可辣、可率性，隨便一個趴臥姿、撩髮瞬間，就能讓人魂都要被勾走啦！

9、比特啾啾 Elsa

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有「暗黑版張景嵐」之稱的啾啾，有著鄰家女孩的甜美外貌，卻藏有令人血脈噴張的火辣身材，無辜大眼和「妹系必備」臥蠶，加上32C上圍、嬌俏的圓臀和筆直的有線條的長腿，嘟起嘴是小妹妹，穿上比基尼可就成了另一款「陷阱妹」～

8、優寶

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「四肢纖細、短髮勾人、回眸誘惑、小臉精巧」，優寶集所有女人羨慕的優點於一身，身高170比例絕佳，超兇E奶渾圓又飽滿，比基尼都快HOLD不住，清純派、欲望感、運動風和妹系感，優寶都能完美詮釋，愛她不虧、保證眼睛冰淇淋吃不完～

7、Sylvia 希維亞

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「F奶女神」的Sylvia曾出過性感寫真書，青春俏麗短髮之下更顯得身材「胸」狠，她穿上妙蛙種子的短版上衣，罩不住的好身材，讓男粉絲更愛玩遊戲了（誤），喜愛動漫的她還是個小宅女，模仿角色的性感穿著分分鐘讓人上火，IG裡不藏私，大方秀出F奶，隨便一個眼神都很勾人～

6、純欲系女孩 啾啾

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笑起來宛如鄰家妹妹的清純感，一不小心就陷入啾啾的「火辣爆擊漩渦」，近來在YouTuber Joeman影片中化身「性感擔當」的啾啾，短髮控的福音、「妹系」的領頭女神，在她純情的外貌下更人欲望無窮，身材比例絕佳，有著渾圓、完美的D奶，搭配可愛的臉蛋讓許多粉絲為之瘋狂。

5、蔡粉粉

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國光女神「蔡粉粉」在IG擁有40萬粉絲，明亮的大眼睛、巴掌小臉，清純系的外表，卻藏著致命的火辣身材，一整個實在是不科學，讓粉絲都大讚她是「小精靈女神」，時常在IG曬出性感美照的她，即便是穿著T恤也是包裹不住好身材，更何況是比基尼呢！

4、羽晴Min

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文青少女「羽晴」自大學時就因為外拍走紅，鏡頭前大方不做作的她，清新少女感加上無辜大眼，笑起來有種氣質美，擁有34D、24、24傲人身材，她除了是直播主，更在IG送上許多美照，讓粉絲大飽眼福，一件件性感比基尼和漂亮衣服，根本超燒火！

3、張舒晴Annie

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長髮控絕對不能錯過的女神！鵝蛋臉的完美比例，張舒晴讓人感覺無害、像是會為朋友挺身而出講義氣的仙俠女，個性大喇喇地她和極品身材形成反差萌，34C、23、34的「剛剛好」比例，不論是要運動型、要性感風、要酷帥造型，都有屬於它自己的美。

2、邵岱兒 Debbie

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曾上過《綜藝玩很大》的邵岱兒，大家對她應該不陌生，在節目上大方不做作的性格也圈了不少粉絲，其實她是哥倫比亞大學金融系的高材生，有腦有顏又有身材簡直是所有女孩心中的夢想，她前凸後翹、八字美胸的性感body，不僅穿上比基尼讓人流口水，就連平常外出裝也是讓人想學習穿搭啊！

1、VIVIAN 謝薇安

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被網友受封為「最強奶媽」的謝薇安，擁有一名可愛的兒子，她有著天使般的臉孔、魔鬼般的身材，三圍36F-25-32可是連女人都羨慕不已，她時常在IG曬出性感美照，除了火辣辣的比基尼，就連家居服都包裹不住那A4纖細水蛇腰、白皙修長的雙腿，一顰一笑都足以電暈人啊～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月07日至2021年9月6日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『比基尼的十大「IG關鍵領袖」』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」