【愛傳媒葉毓蘭專欄】年輕人是我們社會最重要的勞動族群，但是年輕人真的有受到政府照顧嗎？嚴峻的疫情，大家有接種到疫苗嗎？

蔡總統只在獲得國外捐贈的疫苗時，在臉書PO文蹭一波民主抗疫夥伴，指揮官陳時中則只會屢屢前往機場，為疫苗接機合影留念。面對國人殷切盼望提升疫苗覆蓋率，卻只會說「人家送我們什麼，我們就打什麼」、要全國打第二劑是「不可能的任務」。

憑什麼是「不可能的任務」？先別說我們疫苗覆蓋率狂輸那些美英德日以等疫苗大國，也輸給捐給我們疫苗的捐贈國波蘭立陶宛等，現在連我們一向都最不想輸的韓國也比不上⋯⋯反觀贈送我們疫苗的中東歐諸國的疫苗接種情形，立陶宛（2020年GDP558億美元，以下均為2020年、美元），第一劑達62.78%、第二劑達57.74%；波蘭（5941億），第一劑達51.46%、第二劑達50.3%；捷克（2435億），第一劑達55.84%、第二劑達54.22%；連覆蓋率較低的斯洛伐克（528億），第一劑也達43.85%；第二劑則達40.14%。相較之下，臺灣（6874億）第一劑疫苗接種率雖有45.4%，第二劑卻大幅滑落，只有4%。

韓國（1兆6305億）的第一劑Covid-19疫苗接種率也高達60.1%，第二劑則尚有36%，臺灣要輸給韓國嗎？東歐諸國捐贈疫苗，也跟韓國買疫苗，而構成我們社會主力的年輕人族群，卻只能排在前10類的資格之外。

陳部長沒本事為國人爭取足夠、各種國際認證的疫苗，就只會勸全民吞下去，人家送的我們就接受？

台灣人需要疫苗，在外打拼的社會新鮮人也需要疫苗，為何韓國行，臺灣不行？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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