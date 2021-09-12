1名女子的男友日前說想多買支二手手機，用來一邊玩遊戲、一邊與她視訊聊天，她原本以為甜蜜的感情，某日她使用該手機卻驚見男友竟偷吃她的閨蜜，男友還傳訊給閨蜜「我已經跟女友說我睡了」、「女友的身材又沒有妳好」、「想抱著妳睡」，她最後崩潰向2人攤牌，並決定分手。

該名女子在Dcard上發文表示，她的男友日前說想要買1支二手手機，男友可以用來一邊玩遊戲、一邊與她視訊，她為此覺得相當甜蜜，之後與男友逛街後並買了手機，不料她日前到男友家拿該手機想玩遊戲，打開後第1個畫面竟然是LINE對話，聊天對象還是1名她的閨蜜，聊天內容皆是肉麻、煽情話語。

1名女子的男友日前說想買二手手機，用來一邊玩遊戲、一邊與她視訊聊天，她原本以為甜蜜的感情，某日她使用該手機卻驚見男友竟偷吃她的閨蜜。（翻攝自Dcard）

該名女子發現，男友與閨蜜的聊天內容包括，男友說「好想抱著妳睡」、「想牽你可以的小手到處走走」、「我已經跟她（原PO）說我睡了」、「她身材又沒有妳好」；而閨蜜也回應男友「我身材哪有好」、「等等XXX（原PO）打過來怎麼辦」、「妳很壞耶」；原PO最後在朋友的鼓勵下與對方攤牌，並決定分手。

其他網友留言說，「閨蜜都歸me，跑呀快離開渣男」、「好噁心的2個人，這女的也太噁了吧」、「絕對要放生」、「噁男配噁女，拜託放生，妳絕對值得更好的」、「身為男性真的以他為恥」、「該分的渣男分一分，該斷的綠茶斷一斷」、「如果是我的話我一定會強迫男友在閨蜜面前放閃氣死他，然後再把兩個人都甩掉」。