就算生涯前9個球季都在雷霆度過，籃網當家球星杜蘭特到現在似乎仍很痛恨當年他離開雷霆跳槽勇士之際，雷霆球團與總管普利斯蒂所展現出來的「虛偽」態度，讓他近日接受《華盛頓日報》專訪表示，自己絕對不會重新回到雷霆打球！

「我最終想回到那座城市(奧克拉荷馬市)，成為那個社區與組織的一份子，但我不信任那裡的任何人，他們做事都太虛偽了，無論是那個球團或總管，我離開後就沒跟他們講過話，」杜蘭特說，「當我走進那座球館，內心感覺充滿著毒辣。」

杜蘭特更把2016年夏天跳槽勇士後，自己被雷霆完全冷落的心情說出來，「整個球隊、教練與裝備總經理，那些人都生我的氣了，不想跟我說話？當時我就想，這就是我們該做的事情嗎？因為我離開這裡去另一隊打球，我要被這樣對待？」

其實杜蘭特也不能怪雷霆球隊與總管如此絕情，因為在2015-16年球季西區冠軍賽，雷霆才被勇士4比3逆轉淘汰，他卻馬上宣布自己跳槽勇士，被掛上叛徒的標籤也很正常，他也一直被批評只會抱團到現在，恐怕只能等他幫助籃網奪冠才可能平息。