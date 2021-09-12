庫德族安全部隊今天發聲明說，多架武裝無人機攻擊了美國駐伊拉克北部城市阿比爾（Arbil）領事館附近的國際機場。

聲明說：「攻擊是由兩架武裝無人機執行，沒有人員傷亡。」

這座機場也是對付聖戰軍隊的聯軍基地，負責人表示，基地並未受損。

法新社記者聽到2聲巨響，看到黑煙冒出，還聽到美國領事館附近警鈴大作。目擊者表示，安全部隊在機場周邊道路圍起了封鎖線。

這類攻擊通常鎖定美軍或美國在伊拉克的利益，近幾個月更加司空見慣。儘管無人出面宣稱犯案，但美國認為這些攻擊都是在伊拉克的親伊朗部隊所為。

而武裝無人機的運用則是較近期的發展，對聯軍與美國架設的反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（C-RAM）構成新挑戰。綁了詭雷的無人機7月間也曾襲擊阿比爾國際機場，但同樣沒有造成傷亡或物品損失。

數星期前，3架無人機鎖定一樣也有美軍部署的巴格達機場。

伊朗和美國在伊拉克都有駐軍，也有盟友，美國部隊約2500人駐守伊拉克。

阿比爾是伊拉克庫德族自治區首府，由庫德族自治區總統巴薩尼（Nechirvan Barzani）領導。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100912