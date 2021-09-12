新北市一名家庭主婦小佩（化名）搭車結識公車司機阿全（化名），進而發展不倫戀，姦情曝光後小佩反告性侵，阿全不滿遭誣陷，不但毆打小佩還多次恐嚇她丈夫、母親，綠帽夫精神受創、短暫失憶；小佩情緒崩潰還自殘，最後離婚收場，一場不倫戀，造成家庭崩裂。士林地院判司機阿全應賠償小佩30萬、小佩夫40萬、小佩母10萬元。

根據判決書，新北人妻小佩是全職家庭主婦，與丈夫育有3名子女，她因搭公車結識司機阿全，雙方從2018年中到年底多次發生性行為。之後兩人鬧翻，小佩反提告阿全性侵，氣得阿全毆打她，造成小佩左眼、左鼻、脖子、後背等處流血受傷，之後多次傳訊威脅小佩：「大家一起死、我一定要報復你、看誰狠」等等。

此外阿全也打電話嗆小佩老公：「我不找你要找誰？找你小孩好嗎？」、「啊你又是誰啦？別說輸贏啦，我跟你就好啦！要不要啦？讓你三拳啦！敢不敢啦？現在啦！」，還傳簡訊恐嚇：「…我會在XX國小公諸於世…讓老師家長來看看這女人是什麼臉在害人…10年、20年慢慢算，活在陷害人的陰影報應之下吧！」

阿全也傳簡訊給小佩母親：「妳最好叫那X人一人做事一人當，別禍及家人」、「偷男人再自己裝無辜」、「妳女兒的故事與照片在我與太太公司廣為流傳，不是小三哦，那就是淫慾蕩婦免費X」等等。

刑事部分，高院依3個恐嚇罪各判阿全4月、3月、3月徒刑，另依傷害罪判阿全2月徒刑，合併應執行刑10月、可易科罰金30萬元。還可上訴。

民事損害賠償部分，小佩強調，她因阿全的行為身心受創，不但罹患憂鬱症情緒崩潰，日常生活難以自理，還一度自殘，並在2019年1月離婚；丈夫則罹患急性創傷症候群，造成短暫記憶喪失，還留職停薪3個月失去經濟來源；母親也長期處在煎熬恐懼中。

阿全辯稱，小佩與他交往時宣稱要離婚與他在一起，後來卻誣陷他性侵，他因此動怒失去理智，才出現恐嚇言論，而毆打小佩也不是蓄意傷害，是當時遭小佩捶打才失控還擊，請求法院駁回求償。

士林地院審理，判阿全應賠小佩30萬元、賠小佩丈夫40萬元，賠小佩母親10萬元。可上訴。