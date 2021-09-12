最新美國研究發現，青少年在接種2劑輝瑞/BNT疫苗後，因為心肌炎副作用而住院的風險，高於因為新冠肺炎而住院的風險。

BNT疫苗引發心肌炎副作用。

英國《衛報》（The Guardian）報導，美國加州大學醫學博士霍格（Tracy Høeg）為首的研究團隊8日在醫學論文預印本平台medRxiv刊登未成年人接種mRNA疫苗後出現心肌炎的副作用機率研究。

這項研究追蹤今年1月至6月18日期間，12至17歲美國未成年人接種mRNA疫苗後出現心肌炎副作用的狀況，由於當時美國僅批准讓未成年人接種BNT疫苗，因此研究數據以BNT疫苗為主。

團隊一共追蹤到256例接種2劑BNT疫苗後出現的心臟不良事件（cardiac adverse event），研究人員因此預估，在2劑BNT疫苗後，12至15歲健康男孩中出現心肌炎的比例約為每100萬人有162.2例，16、17歲青少年為每百萬人94例。相較之下，女孩的心肌炎風險明顯低許多，12至15歲及16與17歲的健康女孩中，心肌炎風險分別為每百萬人13.4及13例。

多數未成年人在接種第2劑BNT疫苗後幾天內就出現心肌炎症狀，86%的男孩最終需要住院治療。

團隊發現，12至15歲男孩罹患心肌炎的機率，比染疫後120天內住院的機率高出3.7至6.1倍，16至17歲青少年的心肌炎風險，比染疫住院的機率高出2.1至3.5倍。

目前尚不清楚這份研究數據的可靠性，因為英國的研究發現，接種完BNT疫苗的心肌炎比例為每百萬人有6例，不過美國2劑疫苗之間的間隔較長。

未參與這項研究的英國南安普敦大學（University of Southampton）小兒免疫學與傳染病學教授佛斯特（Saul Faust）表示，這項研究與英國疫苗監管機構疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）的態度一致，JCVI並未建議讓12至15歲青少年接種新冠疫苗。

由於多數心肌炎案例都發生在接種第2劑疫苗之後，因此讓未成年人接種單劑疫苗或許是可行方法。

佛斯特表示，施打疫苗引發心肌炎仍相當罕見，他建議或許可以使用混打疫苗的方式來降低風險，不過他也強調，從醫學角度來看，目前沒有讓兒童接種疫苗的迫切性。