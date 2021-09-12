34歲應當是盡情享受青春的年紀，卻有人因疾病提早結束一生。大陸網紅阿健去年5月在西瓜視頻上傳抗癌日記，想不到今年9月7日他拍完最後一支影片後，10日由哥哥宣布阿健已過世的噩耗，讓許多網友錯愕又感傷。

阿健2020年5月開始拍攝影片，他表示自己是個直腸癌晚期患者，父母年邁、兩個女兒還小，為了減輕家裡經濟負擔，決定拍影片解決龐大的醫藥費，並用正面的態度分享癌症相關資訊和身體狀況，中途一度掀起外界質疑聲浪，但他拿出診斷證明和就醫紀錄，可以看到他本名趙喜建，1987年1月出生，領有廊坊市醫療保險門診特殊疾病專用證，確診直腸癌末期，並非造假。

阿健罹患直腸癌末期。（圖／西瓜視頻@阿健要努力活著）

越來越多網友關注阿健，紛紛伸出援手捐助醫療費，只不過阿健的健康每下愈況，2020年12月透露治療失敗，直腸癌再度復發，他罕在鏡頭前落淚：「我對不起父母對不起孩子，最後還給他們弄這麼一個爛攤子」為了不造成家人負擔，他幾乎每天強忍病體更新影片，希望能透過平台流量多少貼補家用，無奈癌細胞持續摧殘，阿健的雙頰明顯凹陷，瘦到顴骨凸出，講話也越來越有氣無力。

阿健生前飽受病魔摧殘，面容消瘦迅速。（圖／西瓜視頻@阿健要努力活著）

今年8月20日阿健無預警停更影片，網路開始傳出他病逝的謠言，對此阿健9月1日拍攝影片，表示自己還在只是狀況不佳，醫院已經無力治療，高齡70多歲的父母不會剪片，才沒辦法繼續更新；接著傳有不肖人士冒用阿健的名義騙錢，9月7日阿健拍片強調自己只有頭條和西瓜視頻的帳號，呼籲大家不要輕易上當，同時感謝1年多下來外界的幫忙，讓他有機會接受治療。

想不到這竟是阿健最後的影片，10日他的哥哥上傳阿健喪禮的畫面，表示：「大家好，我是阿健的哥哥，阿健於9月9日去世，謝謝大家的幫助。」讓大批網友感到不捨，紛紛留言：「很難過，很想把你留下」、「好希望這只是一段影片，阿健一路走好」、「希望阿健哥哥能帶兩個女兒長大」、「看到這個消息真是人生無常。」