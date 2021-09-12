璨樹颱風來襲，沿海風大浪高，兩岸最近的小金門今天清晨卻查獲1名大陸偷渡客，讓全程跟監掌握的岸巡幹員也搖頭：「真的不怕死！」（民眾提供）

璨樹颱風來襲，沿海風大浪高，兩岸最近的小金門今天清晨卻查獲1名大陸偷渡客，讓全程跟監掌握的岸巡幹員也搖頭：「真的不怕死！」目前留置偵訊，進一步了解偷渡動機中。

這也是金門地區繼上個月17、18、22日，一周內連續查獲3起大陸偷渡客後，在1個月內查獲的第4起偷渡案。其中，有雇用大陸漁船偷渡返台，意圖規避14天居隔防疫規定的台胞，也有乘坐橡皮艇上岸，口口聲聲要「投奔自由」的陸籍人士，頻繁發生的偷渡事件是否另有隱情，引起各相關單位的注意。

金門今天受璨樹颱風外圍環流的影響，四周海域時有強勁陣風和大浪，但岸巡雷達站在清晨6時許發現有疑似無動力橡皮艇的可疑目標靠近，往小金門海岸持續前進，研判可能在湖井頭戰史館與貓公石景觀區一帶上岸，立即通報當地機動巡邏站趕往埋伏，最終在原駐軍L36紅土溝營區前方將偷渡的男子逮捕，目前偵訊真正動機中。

岸巡依照中央防疫規定，對該名偷渡客進行快篩和體溫量測，並通報衛生局再做進一步PCR檢測。8時許押解至上岸地點釐清偷渡過程，引起當地民眾注意，對該名男子在颱風天偷渡議論紛紛，也憂心帶來防疫和治安風險。