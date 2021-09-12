WHO在8月13日發布新聞稿，探討是否需加打第三針疫苗，與各大廠牌疫苗的數據，其中高端疫苗的相關數據也曝光。台北市議員游淑慧看完後點出矛盾點，並提到，很多官員、政客不斷鼓吹不要挑疫苗、也不要避選高端，但官員和執政黨，有多少人願意「等高端、打高端」？

根據WHO公布的圖表顯示，高端施打兩劑後兩周，抗體會來到494.85（IU/mL），接著開始下滑，到了第119天降至76.59（UI/mL）。到了第209天，施打完第三劑抗體為79.35（UI/mL），三劑打完後的第28天，抗體可拉高至818.31（IU/mL）。

WHO官網日前也出現高端施打後的抗體數據，引發熱議。(圖／WHO)

游淑慧昨（11）日在臉書指出，現在開始遊說「打第三劑會再衝高」，但她想問，補打第三劑又能持久多長？看了該圖表並沒有答案，另有名嘴說，身體免疫系統有記憶就好，不用一直維持高濃度的中和抗體，也有人說中和抗體濃度不等於防護力，既然如此，高端又為何要強調打第三劑能讓中和抗體再次衝高，不是很矛盾嗎？

有很多官員、政客不斷鼓吹，有就打，不要挑疫苗，也不要「避選」高端，游淑慧直言，一直說人民挑疫苗，但看數據，其實官員更挑吧，官員和執政黨有多少人願意等高端、打高端？數數看多少執政黨立委和民代真的挽起袖子打高端？又有多少官員莫德納已經趕快搶打完兩劑？

游淑慧認為，國際疫苗輪到就打，但高端等三期做完再說吧，她也知道打任何疫苗都可能有不良狀況，打任何疫苗也仍有感染的風險，而既然沒有什麼是保證OK的，那政府為什麼不買很多國家打過的？買好好完成臨床試驗的？一天到晚說各國都在搶疫苗，所以我們才到貨緩慢，那為什麼BNT才下單兩個月，就大量且快速到貨？其實都很難自圓其說。