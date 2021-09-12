新北市長侯友宜今主持璨樹颱風第三次災防工作會報表示，預計璨樹今天下午到明天凌晨是風雨侵襲新北市最嚴峻的時刻，這是2年多來第一次發布的陸上警報，也是第一次侵襲到新北的颱風警報，要求各單位要做好因應準備，並在明天上班、上課前，將被颱風破壞的環境盡速恢復常態，以確保民眾平安。

侯友宜說，不要以為現在風雨平靜，但11時後風大雨大就會來，大家要全力備戰，做好防颱工作。

侯友宜說，璨樹颱風沿著東部往上來走，中午過後暴風圈接近新北，三峽、烏來、坪林、瑞芳、雙溪、貢寮最容易受到災害侵襲，市區風力預判是7到8級，郊區陣風可達12到13級，累積雨量在郊區可達300到450毫米、平地雨量可達150到250毫米，因每個區狀況不同，要求各單位及早做好萬全準備。

侯友宜表示，目前研判明天新北市就可脫離暴風圈，在這種狀況下，周一會正常上班上課，但因強風暴雨會造成路樹倒塌、道路破損、路燈招牌等災害，要各單位要準備快速清理計畫，在周一上班、上課前，把這些路障及環境破壞能恢復到常態，有賴環保局、工務局、農業局、警察局全力以赴把工作做好。