張姓男子酒後在北市中山區與人鬥毆，不滿員警到場處理，竟對執勤員警幹譙穢語，還說「中山警察都收錢」、甚至對女警嗆聲「妳很久沒交男朋友囉」，被員警逮捕送辦。台北地院依侮辱公務員罪判處張男拘役40日，得易科罰金4萬元。

30歲張男今年2月4日上午，酒後在中山區打架，中山警分局中山一派出所2名員警獲報到場處理，張男竟對員警大罵「操」、「幹」、「中山警察都這型」、「中山警察都收錢」、「行車小心啊」。

張男甚至對女警嗆聲「妳很久沒交男朋友囉」，被員警當場逮捕，移送台北地檢署偵辦。檢察官因張認罪，依侮辱公務員罪起訴，聲請簡易判決處刑。

法官審酌張男酒後辱罵員警，妨害國家公務進行，法治觀念淡薄，應予非難，但考量他認罪，依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金。可上訴。

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