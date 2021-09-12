隨著颱風北上，氣象局已針對11縣市發布大雨特報，中部以北、宜蘭花蓮、各地山區都可能出現局部性大雨或豪雨，北部山區宜蘭可能局部豪雨等級以上雨勢，降雨會一直持續到晚上，明天清晨雨勢將減緩。（取自氣象局網站）

中度颱風璨樹持續北上中！中央氣象局表示，目前璨樹位於花蓮東南東方70公里海面上，暴風半徑200公里，即全台都籠罩在暴風圈中，此外，由於颱風結構非常扎實，今天是影響最明顯的時候，氣象局已針對11縣市發布大雨特報，中部以北、宜蘭花蓮、各地山區都可能出現局部性大雨或豪雨，北部山區宜蘭可能出現局部豪雨等級以上雨勢，台灣周遭海面都可能有4米以上浪高出現，近中心海面可能更高。

根據氣象局資料指出，今天上午9時璨樹的中心位置在北緯24.0度，東經122.4度，即在花蓮東方約80公里海面上，以每小時22轉18公里速度，向北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺(約每小時162公里)，相當於14級風，七級風暴風半徑200公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天全台都在颱風警戒範圍內，颱風影響期間已經在蘭嶼觀測到17級以上強陣風，彭佳嶼12級，台東成功10級。未來預測方面，今天上午東半部及恆春半島都是警戒範圍，綠島、蘭嶼可能有持續10-11級強陣風出現，花東9-10級；下午隨著颱風北移，除了花東風力持續增強外，宜蘭有10-12級強陣風出現機率，新北市10-11級，基隆9-10級，晚上強風持續，整個東半部、基隆、新北都在強陣風範圍。

徐仲毅指出，雨量部分，從昨天到目前的累積雨量來看，台東縣出現日累積雨量達221毫米，今天受外圍環流影響，上午降雨集中宜蘭、花蓮及北部山區，中南部山區也會明顯，氣象局已針對11縣市發布大雨特報，中部以北、宜蘭花蓮、各地山區都可能出現局部性大雨或豪雨，北部山區宜蘭可能有局部豪雨等級以上雨勢，降雨會一直持續到晚上，明天清晨雨勢將減緩。

徐仲毅指出，由於颱風非常扎實，今天是影響最明顯的時候，須嚴防中心附近的強風豪雨，並有長浪發生，特別今天適逢中至大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區要留意積淹水，13日白天颱風逐漸減弱及遠離，受偏南風影響，中南部仍持續下雨。

徐仲毅說，以颱風的速度和路徑推估，預計午夜前後台灣本島將脫離暴風圈，海警解除時間可能位在明天清晨。