小黑趴在主人以前躺的位子上，等候主人回來，腳踏車是張姓街友的遺物。（周麗蘭攝）

小黑的顯得落寞，只是看著人。（周麗蘭攝）

9月7日 斗六市信義里長施耀斐告訴小黑「你的主人去做仙，我們來幫他整理東西」，小黑似乎有聽懂，顯得落寞閃到一旁。（民眾提供）

張姓街友的遺物，斗六市公所清潔隊已清理，留下小黑的飯碗和一輛腳踏車。（民眾提供）

斗六市圓環旁立體停車場有一隻狗趴在騎樓，看守一輛腳踏車和塑膠袋裝的物品，不論誰怎麼叫牠都不肯走。物品的主人是一個過世的老街友，街友過世1周，黑狗還在等主人回來，但牠似乎有所感知，趴在地上2天不動。

小黑狗的主人張姓街友（74歲）原本是獨居老人，家人留下的房子倒塌後，他騎著單車帶著狗在斗六街上流浪，最近半年來，人和狗固定棲身的立體停車場樓下。

據民眾表示，小黑和老人的感情深厚，主人喝醉倒地，他會趴在旁邊守護，避免路人踩到。曾經有人通報機構安置張姓街友，張某聽到只能住人不能養狗，他決定算了，繼續帶著狗生活，有福同享有難同當。

上周張姓街友疑似中風路倒，路人通報119送醫，小黑就守在騎樓等候，9月7日張姓街友過世，斗六市公所派員到騎樓整理街友的遺物與清消，清潔隊人員走到哪，小黑也跟到哪，像擔心主人的東西被陌生人拿走，清潔隊人員留下小黑的飯碗和街友的腳踏車。

斗六市信義里長施耀斐告訴小黑「你的主人去做仙，我們來幫他整理東西」，小黑似乎聽得懂，眼神變得落寞，失望走到旁邊安靜等著，看到人們整理好離開，牠又回到主人躺臥的地方趴下，這2天有人拿水、飼料餵食，但牠沒甚麼胃口，趴在地上好像也只剩半條命。

斗六市公所人員看了也心酸，打算幫小黑找個新主人，讓牠安心養老，這2天已經有好幾組人去探視，但小黑張著眼睛一動也不動。

公所公用科長孫旺田表示，張姓街友和小黑棲身在騎樓下期間沒有聽說有干擾、攻擊情事，看到小黑現在這樣也替牠難過和擔心，據他所知，有咖啡廳老闆、開農場的夫妻去看過牠，但小黑看起來病懨懨，沒甚麼意願，再觀察幾天再說，想收養小黑可與公所公用課連繫，電話05-5332000轉3301。