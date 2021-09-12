韓國雖受到新冠肺炎疫情影響，許多大型活動紛紛取消，但一年一度的「2021韓國國際先生選美大賽」依然於8月份盛大展開，經過幾週的激烈競爭後，近日終於透過線上投票選出最終冠軍，由目前還是大學4年級的男大生韓政源（暫譯，한정완）獲得冠軍，而他私底下的照片也被網友肉搜出來，令女粉絲們忍不住直呼「太帥了」。

「2021韓國國際先生選美大賽」（2021 Mister International Korea）雖受到新冠肺炎疫情影響全改由線上投票舉行，參賽者除了要在其中積極展現個人魅力外，還要秀出結實又壯碩的好身材。

而在經過幾週的競賽後，本月9日於首爾中區的飯店舉行最終競賽，透過線上投票的方式選出冠軍，最後由清州大學廣告宣傳學系4年級的男大生韓政源，成功奪下冠軍頭銜。今年24歲的他，擁有俊俏又帥氣的外表、182公分的高䠷身材，加上超狂的倒三角身形及明顯的手臂肌肉線條、冰塊腹肌，都讓網友忍不住大讚「他的身材太完美」。

事實上，韓政源因為出色的外表讓他在大學期間獲選為清州大學的宣傳大使，但沒想到第一次參與韓國先生的國際選美賽事就獲得冠軍，還被韓國媒體封為「今年最強美男」、「全國第一帥男性」，讓他感到不可思議也十分害羞。

韓政源受訪時表示，因為大學即將畢業，讓他對於即將面臨的就業問題感到十分茫然，但透過參賽得名讓他獲得許多自信心，將來不排除代表韓國前往世界各地參加競賽，也會開始朝模特兒圈發展，並朝向演員夢想邁進。

韓政源爆紅後，他的IG也被網友搜出，私底下十分熱衷健身及戶外活動的他，曬出不少衝浪時照片，帥氣的外表與迷人的肌肉線條，讓他粉絲數不斷攀升，電得粉絲紛紛留言「帥到炸裂」、「好想伸手觸摸」、「怎麼會有人這麼可口」、「歐摸歐摸我快受不了了」、「我們政源每天都好帥」、「身材很過分」、「不能這麼撩」。