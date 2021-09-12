銘傳大學來自馬來西亞的僑生賀同學，因在馬來西亞的家人染疫，獨挑家庭經濟來源，壓力沉重。銘傳大學募款幫助他，使他能在求學與經濟之間取得平衡。目前他的家人均已康復出院，生活逐步恢復正軌。

新冠肺炎疫情對不少人的生活造成重大衝擊，銘傳大學募款120萬元，用於疫情及的海外學子，包括外籍生、僑生、海青班學生，幫助他們渡過難關，共計幫助240位同學。

賀同學表示，他在馬來西亞的家人不幸在這一波疫情中染疫，讓他非常驚慌擔心。同時面臨在台求學有史以來最大的經濟困難，因為必須要暫時撐起家庭的經濟來源。

銘傳大學僑生暨陸生輔導組表示，校方得知賀同學的處境後，主動關心並協助他申請校內的紓困補助，再加上他有擔任學校教學助理，所得的薪水和補助金，使他得以挺過這次難關。

銘傳大學校長沈佩蒂表示，學校訂定「銘傳大學因應新冠疫情對弱勢學生緊急紓困辦法」以及安心就學方案，使學生無論是在課業學習或是經濟生活上，都能獲得最大的幫助。目前賀同學的家人，經過治療後已經康復出院，校方將會持續關心並予以協助。