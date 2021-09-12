台南市安南區昨(11日)凌晨發一起兇殺命案，一名疑似有精神狀況的林姓油漆工，因懷疑家人到他家下毒，竟然在凌晨時持西瓜刀衝 物隔壁胞妹家中，朝妹妹大腿猛砍一刀後當場濺血，母妻見狀衝上前阻止，並緊急報警，胞妹經送醫急救已無生命危險，林嫌遭逮後已遭警依傷害罪嫌移送。

根據警方調查，林嫌過去和家人相處不睦，雖然和母親及妹妹住在老家，但兩家相鄰，與胞妹經常發生口角糾紛，昨天凌晨5時許，林嫌竹然從家中西瓜刀，不明究理的就衝入隔壁胞妹住處，直接朝坐在客廳內的胞妹雙腿猛砍。

胞妹對哥哥凶狠的舉動嚇得大聲呼救，母親見到兒子抓狂，立刻上前制止，並到警求助。警方到場後，見傷者血流不止，立刻將其送醫，並在隔壁逮捕行兇的胞兄。

林嫌辯稱，胞妹到多次到他家下毒，他氣憤之下才會持刀行兇，但家人表示，林嫌雖然行為怪異不好，但沒有就醫紀錄，目前警方已替胞妹及母親申請家暴令，防止後續衍生事端。