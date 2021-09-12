時光飛逝，2021又快邁向尾聲，各位肉食少女們最期待的鮮肉月曆再度登場啦！！！

小編為大家列出幾位必追鮮肉的IG，這幾位都是小編的菜啊♡

已經連續推出29年的「澳洲消防員月曆」，不只能讓粉絲大飽眼福，還會將部分所得捐給慈善團體，為公益盡一份力。2022澳洲消防員月曆推出7款主題，除了有猛男們的裸上身照，還有走陽光路線的海灘帥哥系列，當然還有跟超萌動物抱在一起系列！現在就跟著小編一起洗眼睛吧～～

（圖／翻攝自 Australian Firefighters Calendar官網）（這麼多肉肉，大家趕快把這張存起來呀～）

NO.1 Mathew Ross

「澳洲消防員月曆」每年都會有新血加入，這次「消防員與貓咪」的封面就是新面孔，熱愛登山、慢跑的陽光鮮肉Mathew Ross，擁有燦爛的笑容和結實的腹肌、胸肌，肩上那隻看起來超無助的小奶貓，讓小編看了超想大喊：我也很無助，快來救我呀~~~

NO.2 Raymond Crapella

2016年就已登上封面的Raymond，是澳洲消防員月曆的熟面孔啦～從23歲開始拍到29歲，多年來身材一直都維持得很好呢！除了健身，Raymond也很喜歡釣魚，IG上可以看到不少他的釣魚戰績。

NO.3 Ricky Smith

消防員獨照的經典款封面人物則是Ricky Smith，看看這位顏質擔當整齊潔白的牙齒，小編還以為這是在拍牙膏廣告呢~喜歡衝浪、溜滑板又愛狗，這樣的男人誰能不愛呢？

他們的工作明明是撲滅大火，但卻又能點燃廣大肉食少女們心中的火焰🔥

看看他們粗壯的手臂，這世界上果然有些人就是不適合穿衣服啊!!!!!