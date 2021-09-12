逛街或路上見到身材姣好的美女時，難免會忍不住多看一眼！日前有一位大陸網友到超市買東西時，遇見一名穿著露背針織洋裝的正妹，從背後看過去，「歐美翹臀」讓人難以忽視，正妹後來在收銀台前突然轉身，露出尖挺的雙峰曲線，看得讓網友直呼：「太銷魂了！」。
一名網友日前到住家附近超市購物，看到前面有一位身材火辣正妹，當時她微彎著身體推物車，加上身穿緊身針織洋裝，露出超火辣的「歐美翹臀」，讓原PO忍不住從後面偷偷拍下絕美背影照。
原PO後來一路尾隨這名正妹到了收銀台前，當正妹拿東西結帳時，從側面一看，尖挺又圓滿的雙頭燈曲線，讓原PO看後不禁驚呼：「今天真是幸運的一天！」
照片也引起許多網友討論，有網友眼尖發現，這名正妹是網紅「澀澀」，常常在微博分享生活照，大方露出姣好身材。許多網友紛紛留言：「這身材好銷魂！」、「兄弟你真棒！」、「也太幸運了～」、「這身材根本不科學！」
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