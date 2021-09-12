有民眾發現某間加油站貼出公告表示，1輛車號為XXX-5877的賓士C300屢次加「霸王油」，因此貼出「通緝令」要員工加油前先確認車號，如遇到對方則拒絕加油；先前也曾爆出1輛賓士C300駕駛原本稱加滿油，卻突然改口只加300元，造成員工吸收費用引發砲轟，網友們紛紛質疑2者為同1人，笑說「原本還加300，現在直接不演了不給錢」。

該名女網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，圖片中是1處加油站貼出的公告，內容指出某輛賓士C300、車號為XXX-5877，該輛賓士屢次在其他間加油站加「霸王油」（加油不付錢），因此加油站貼公告體醒員工「如看到賓士C300先確認車牌，別急著加，如未熄火可拒絕加油」。

民眾發現某間加油站貼出公告表示，1輛車號為XXX-5877的賓士C300屢次加「霸王油」，因此貼出「通緝令」要員工加油前先確認車號，如遇到對方則拒絕加油。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO事後笑說「我加一下油，不小心抬起頭來就讓我笑出來，這台車加滿才多少？就這樣被附近加油站通緝了」；其他網友則紛紛留言說，「8+9有一套潛規則，要變成17前，要先入手C300，繳不繳的出來再說了」、「加霸王油，員工要自掏腰包，加滿的錢可能是一天薪水」。

不過先前也有輛賓士C300爆出霸王油事件，當時1名開賓士的駕駛對員工說「98加滿」，最後卻改口堅稱對方聽錯，只要加300元，最後加油站員工苦吞差額委屈落淚，此事被網友戲稱「全貸C300、加油加300」，而如今又發生通緝一事，網友們紛紛猜測為同一車主，「想當初的還有點氣魄加個300，這直接不演了不付錢」、「可憐的C300車主，之前出門都要被笑300哥，現在要改被笑沒錢哥了」、「現在要改口號了『全貸吸三百，加油不用錢！』」