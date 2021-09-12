釀酒人柏恩斯投出8局無安打。（MLB臉書）

釀酒人12日對印地安人締造「無安打比賽」，是兩個投手合力完成。柏恩斯(Corbin Burnes)主投8局飆出14K，第9局海德(Josh Hader)接手完成任務，終場釀酒人3-0獲勝。這只是釀酒人隊史第二度無安打比賽，印地安人成為大聯盟史上首支單季被對手賞了3場無安打比賽的球隊！還好他們明年就要更改隊名，把這個恥辱的紀錄一起送入歷史。

柏恩斯是本季最厲害的投手之一，他的自責分率降到聯盟最佳的2.25，還有35.4%奪三振率高居國聯之冠，與道奇投手薛爾瑟(Max Scherzer)不相上下，兩人也都被視為今年國聯賽揚獎的競爭者，差別只是柏恩斯沒有那麼大的名氣。

印地安人最重要一刻出現在7局下，史卓爾(Myles Straw)一球都沒有出棒，終於獲得四壞保送，這是印地安人全場唯一的「攻勢」，史卓爾上壘也扭轉了球隊被「完全比賽」的命運。因為柏恩斯是右投，台灣好手張育成沒有上場。

8局下，釀酒人外野手肯恩(Lorenzo Cain)美技接殺一顆平飛球，護送柏恩斯解決第24人。柏恩斯總共用掉115球退場。救援投手海德面對的最後一位打者碰巧是史卓爾，他這次又不出棒，被賞了兩好一壞，然後被滑球騙到成為再見三振！

柏恩斯固然了得，但這已是大聯盟本季第9場無安打比賽了，超越1884年以來的單季歷史紀錄。被打得很慘的投手也很多，整體來說是少數強投在壓制打者，大聯盟因此想方設法要減少強投的優勢，包括「拉遠投手丘」。