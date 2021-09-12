雙響泡日式雞白湯麵，任選2件58元。（OK提供）

勁量鹼性電池4入，任選第2件5折。（OK提供）

秋颱「璨樹」來襲，OKmart於即起至9月12日，推出多款防颱必備商品包，如泡麵、餅乾、電池、大公升礦泉水等，其中「雙響泡」系列指定口味特價任選2件58元、「湖池屋北海道玉米濃湯口味」、「卡辣姆久V感厚切洋芋片派對包」等大份量派對包，任選第2件6折。

而除了食品外，消費者最怕遇到的停電問題，OKmart也推出「勁量鹼性電池4入（3、4號）」第2件5折優惠，另針對會員也提供「悅氏礦泉水6L」、「味丹多喝水6.2L」等第2件6折。