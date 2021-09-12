璨樹來襲 OK超商防颱商品第2件5折起 10:122021/09/12 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 璨樹颱風來襲，OK超商防颱物資推出第2件5折起。（OK提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙響泡日式雞白湯麵，任選2件58元。（OK提供） 勁量鹼性電池4入，任選第2件5折。（OK提供） 秋颱「璨樹」來襲，OKmart於即起至9月12日，推出多款防颱必備商品包，如泡麵、餅乾、電池、大公升礦泉水等，其中「雙響泡」系列指定口味特價任選2件58元、「湖池屋北海道玉米濃湯口味」、「卡辣姆久V感厚切洋芋片派對包」等大份量派對包，任選第2件6折。 而除了食品外，消費者最怕遇到的停電問題，OKmart也推出「勁量鹼性電池4入（3、4號）」第2件5折優惠，另針對會員也提供「悅氏礦泉水6L」、「味丹多喝水6.2L」等第2件6折。 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 璨樹來襲 World Gym 44分店、新光三越7分店閉館1天 #第2 #璨樹 #來襲 #防颱 #OKmart 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹逼近 桃園新竹嚴陣以待 04:102021/09/12 地方新聞 璨樹掃台！台鐵東部列車停駛、國5中午後限速40公里 各交通一次看 10:402021/09/12 生活 璨樹來襲 中市府提醒雇主不得強迫勞工出勤 09:342021/09/12 生活 守護外送員安全 中市府要求外送平台評估天候妥適分派 10:582021/09/12 生活 璨樹颱風來襲 宜蘭傳藝園區12日休園一天 03:182021/09/12 生活 中颱璨樹籠罩全台 綠島蘭嶼上看14級風 04:102021/09/12 焦點要聞 璨樹颱風侵台 預警性封台8線關原至太魯閣等5路段 10:252021/09/12 生活 璨樹來襲 微風5館12日暫停營業 03:182021/09/12 生活 燦樹強風豪雨 造成全台2.64萬戶停電 10:562021/09/12 財經 颱風天逛街泡湯！34間百貨停業 信義區今全休館 09:212021/09/12 生活 海運11航線停航 國內班機取消141架次 10:412021/09/12 生活 生活熱門新聞 狡猾璨樹「躲護國神山」鄭明典：北部要小心了 - 生活 不斷更新》璨樹雨彈開炸北台灣 北北基等12縣市豪大雨 - 生活 桃園復興區宣布停班停課！全台22縣市12日上班上課一覽 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 超市驚見翹臀正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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