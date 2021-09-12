為了嚴懲酒後駕車，維護高雄市民安全，鹽埕分局更硬了，目前全面改變勤務作為，將過去守勢的巡邏方式，改為機車巡邏攻勢勤務，加強盤查能量並擴大範圍，誓言將酒駕趕出鹽埕區。
鹽埕警分局長蔡鴻文上任後，對酒駕事故防制特別關注，多次利用取締酒駕專案勤務勤前教育時，特別指示將以往單純以巡邏警車增加見警率之守勢巡邏方式，變更為機動性高、盤查能量更強且含概轄區地境範圍更廣之攻勢機巡，並不定時靈活搭配「多點式路檢」，宣示取締酒後駕車保障市民生命、健康、與財產安全的執法決心。
分局長特別指示同仁，針對鹽埕區轄區街道特性，利用密集機車巡邏於大街小巷，執行交通違規攔查與取締告發，總計半個月來，已取締闖紅燈150件、酒後駕車9件。善用交通肇事時段、熱點，與違規取締熱門路段之大數據分析，以精準執法搭配積極巡檢盤查，除了可以有效防制造成家庭悲劇發生之酒駕與交通違規行為，更能以「進攻是最好的防守」策略，兼顧轄區治安維護工作。
中秋節連續假期將屆，民眾過節難免與親友家人歡聚飲酒助興，為減少酒後駕車行為所造成不幸，鹽埕警分局提醒市民朋友，如有飲酒，應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車，中秋節連假期間，鹽埕分局將再加強轄區機車巡邏巡檢盤查密度，敬告市民朋友切勿酒駕，不但傷財害命，並且害人害己。
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