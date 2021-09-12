為了嚴懲酒後駕車，維護高雄市民安全，鹽埕分局更硬了，目前全面改變勤務作為，將過去守勢的巡邏方式，改為機車巡邏攻勢勤務，加強盤查能量並擴大範圍，誓言將酒駕趕出鹽埕區。

鹽埕警分局長蔡鴻文指示將以往單純以巡邏警車增加見警率之守勢巡邏方式，變更為機動性高、盤查能量更強且含概轄區地境範圍更廣之攻勢機巡。(戴志揚翻攝)

鹽埕警分局長蔡鴻文上任後，對酒駕事故防制特別關注，多次利用取締酒駕專案勤務勤前教育時，特別指示將以往單純以巡邏警車增加見警率之守勢巡邏方式，變更為機動性高、盤查能量更強且含概轄區地境範圍更廣之攻勢機巡，並不定時靈活搭配「多點式路檢」，宣示取締酒後駕車保障市民生命、健康、與財產安全的執法決心。

分局長特別指示同仁，針對鹽埕區轄區街道特性，利用密集機車巡邏於大街小巷，執行交通違規攔查與取締告發，總計半個月來，已取締闖紅燈150件、酒後駕車9件。善用交通肇事時段、熱點，與違規取締熱門路段之大數據分析，以精準執法搭配積極巡檢盤查，除了可以有效防制造成家庭悲劇發生之酒駕與交通違規行為，更能以「進攻是最好的防守」策略，兼顧轄區治安維護工作。

中秋節連續假期將屆，民眾過節難免與親友家人歡聚飲酒助興，為減少酒後駕車行為所造成不幸，鹽埕警分局提醒市民朋友，如有飲酒，應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車，中秋節連假期間，鹽埕分局將再加強轄區機車巡邏巡檢盤查密度，敬告市民朋友切勿酒駕，不但傷財害命，並且害人害己。