交通部高速公路局北分局表示，依據中央氣象局颱風警報，今（12）日12時起宜蘭縣平均風力預測值最小數值達8級；為確保行車安全，國道5號頭城蘇澳路段最高速限降為40公里／小時，並禁止大型車行駛，請大型車駕駛改走平面道路。

高公局北分局籲請民眾於颱風警報期間盡量減少不必要外出，或盡量行駛平面路段，受強風、豪雨影響行車安全時，依規定降速或暫停路肩等，以維護行車安全。

用路人並須隨時注意網站、1968App、警廣及電子看板所公布最新訊息，當預測風速改變時，國道5號頭城蘇澳路段將配合調整管制措施。