目前還在就讀大學的 JKF 女郎「潘潘」，同時也是一名外拍模特兒，靠著一雙深邃電眼、性感身材和年紀輕輕的優勢，迅速在網路上累積萬人追蹤。先前才宣布自己已從 D 罩杯升級至「E 罩杯」的她，這陣子也發布了一組「黑白系穿搭照」，引來大批網友稱讚。

不只身材有料還懂穿！正妹女大生「潘潘」黑白系穿搭可甜可鹽超加分 (圖片/ JKF 提供)

只見她微蹲在地上，露出一小截香肩、纖腰和大腿，搭配黑色長靴和帽子，看起來帥氣十足但又不失性感。雖然這樣的造型讓她看起來有些高冷，但潘潘總能帶給大家驚喜，之前就曾以一套「學院風穿搭」引發熱議，針織背心和百褶裙的組合，讓她看起來相當甜美。

不只身材有料還懂穿！正妹女大生「潘潘」黑白系穿搭可甜可鹽超加分 (圖片/ JKF 提供)

不只身材有料還懂穿！正妹女大生「潘潘」黑白系穿搭可甜可鹽超加分 (圖片/ JKF 提供)

不只身材有料還懂穿！正妹女大生「潘潘」黑白系穿搭可甜可鹽超加分 (圖片/ JKF 提供)

即便是一整身白色的極簡穿搭，她也能以獨特的魅力詮釋出充滿率性的風格，搭配白嫩的無暇肌膚，讓人看了也忍不住想讚嘆「年輕真好啊！」

不只身材有料還懂穿！正妹女大生「潘潘」黑白系穿搭可甜可鹽超加分 (圖片/ JKF 提供)

不只身材有料還懂穿！正妹女大生「潘潘」黑白系穿搭可甜可鹽超加分 (圖片/ JKF 提供)

雖然潘潘私下的穿搭尺度並非火辣到讓人害羞的程度，但當她進入模特兒的工作模式後，那氣場可就不容小覷了！一張張「美乳外露」、輪流解放「南北半球」的養眼作品，她也從不吝於 PO 在網路上讓大家欣賞。

不僅上圍豐滿有料，她背後的那一對「蜜汁翹臀」也同樣吸睛，一身前凸後翹的青春美體，讓她漸漸在社群平台上嶄露頭角，許多粉絲也十分齊期待她每一次現身，又會帶給大家什麼樣意外的驚喜福利呢！