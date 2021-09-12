每一個人都有一位自己很喜歡的演藝人員或是網紅，而且是不分男女的！只要是自己喜歡有什麼不可以，通常在螢幕前面的人都有種讓人眼睛為之一亮的亮點，可能是臉蛋或是身材，更有可能是她的一技之長，不管哪一個都會讓你深深愛上，今天蜂編必須介紹一位演出過許多作品的女演員「安于晴Charlene」不管你要臉蛋、要身材她都擁有，而且還是一位親近人的美女。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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眼前這一位是超神演員你敢相信嗎？絕美的「安于晴Charlene」演出過許多作品，像是最完美的女孩、校花之巔峰對決、N世代之青春降臨等戲劇，看戲劇的同時還能看美女，在IG上也經常曬出美照，如果你有再仔細看的話，就能發掘到她炸出的南半球小巧思，超吸粉絲的眼球，光是身材姣好這一點就已經凍未條，沒想到最厲害的是她的微笑，一個笑就被征服成功，除了戲劇之外也能到MeMe直播找到她，跟她互動，是不是很親近人的感覺呢！

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