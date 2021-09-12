為了準時起床，不少人都會特地定好鬧鐘，但有時候就算鈴聲響了也很難起床。大陸一名男子為了多賺一點錢兼職「叫醒師」，根據客戶的需求錄製不同的人聲鈴聲，沒想到效果出奇的好，深受客戶們喜愛，一個月竟可以為他帶來10萬人民幣（約新台幣43萬）的收入。

根據《頭條新聞》報導，20多歲的孫姓男子出身於播音專業，非常擅長變換不同的聲線，他時常在網路上聽到一些搞笑逗趣的鈴聲，覺得十分有趣，於是突發奇想，自己也開始錄製一些有特色的鈴聲，但一開始只是娛樂性質，傳給朋友聽而已，沒想到竟有「客戶」因此找上門，請他幫忙錄製「客製化鈴聲」，而且這樣的需求還不少，他甚至光靠「叫醒師」這份工作，就能夠月入10萬人民幣。

不過每個客戶的需求都不一樣，孫姓男子透露，像是有個小女孩就曾請他幫忙錄製「吃東西」的聲音，說這樣可以讓她從睡夢中被餓醒；另外還有一名來自東北的男子要求他錄製一段東北話，表示這段話非常具有穿透力，還滿意地拍了影片回傳給他。

孫姓男子在採訪中表示，每天都能夠用不同的聲音去叫醒不同的人，讓大家有動力去開啟新的一天，因此他認為「叫醒師」不僅僅是一份工作，也是一件非常有意義的事情。