璨樹颱風侵台，目前東部地區已出現強風豪雨，公路總局表示至今（12）日上午8點已（含預計）預警性封路台8線關原至太魯閣路段等5處。
封路5路段包括：台8線114K~184K關原至太魯閣路段，已於11日21點預警性封閉；台9線104K~167K蘇花及蘇花改路段，已於12日00時預警性封閉；台9丁線2K~69K舊蘇花公路路段，已於12日00時預警性封閉；台20線93K~98K＋700勤和至復興路段，已於11日13時30分預警性封閉；台20線100K~100.6K梅蘭路段，已於11日21時預警性封閉。
另不排除陸續預警性封路路段，包含台7線西村至棲蘭、台7甲線棲蘭至思源埡口、台9線北宜公路、台9甲及台9戊線南迴公路、台11線海岸公路、台23線東富公路、24線德文至霧台路段、台26線屏鵝公路等暴風圈影響的山區公路，惟實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。
公路總局呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http：／／168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。公路總局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。
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