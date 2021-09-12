依據中央災害應變中心統計，全台已傳出130件災情，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞等災情。（永和警分局提供）

中度颱風璨樹來襲，今（12日）上午9時中心位置位於花蓮東方約80公里的海面上，暴風圈已開始影響台灣，依據中央災害應變中心統計，全台已傳出130件災情，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞等災情，停電戶數達2萬3803戶，尚有7110戶待修復。

中央災害應變中心今上午9時舉行第4次工作會報，由內政部長徐國勇主持。氣象局表示，台灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，應避免前往海邊活動；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北及高屏地區有局部大雨發生的機率。

據災變中心統計，至上午9時全台共傳出130件災情，包含路樹倒塌39件、廣告招牌災情10件、民生基礎設施損壞36件、道路隧道災情2件、積淹水1件等，所幸未有人員傷亡。

另外，截至今上午7時止，新北市、新竹縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣已進行疏散撤離，人數共2591人，57處收容所安置727人。

全台目前有寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、集集攔河堰 、德元埤、牡丹水庫等6座水庫調節性放水；花蓮縣、台東縣、屏東縣、新北市等地傳出停電災情，共有2萬3803戶停電，已修復1萬6693戶，尚有7110戶修復中。