璨樹颱風來勢洶洶，東部首當其衝，花蓮昨深夜至今晨陸續出現間歇性大雨，民眾停在路旁的車輛，不慎被因風勢劇烈被吹倒路樹壓到，幸無人員傷亡。（羅亦晽攝）

豐濱鄉花51線往豐濱八里灣部落，有多處樹木因颱風強烈風雨而倒塌，經鄉公所處理後已排除。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

璨樹颱風來勢洶洶，東部首當其衝，花蓮昨深夜至今晨陸續出現間歇性大雨，部分鄉鎮路樹因風勢劇烈，被吹倒至路旁，其中193縣道往瑞穗大橋路段，更因樹倒塌造成道路雙向不通，幸無人員傷亡；此外，縣府統計，目前全縣2464戶停電，台電人員目前已進行查修故障 ，確認後將進行搶修。

中颱璨樹颱風襲台，花蓮是其行經路線距離台灣本島最近的地區，縣府與各鄉鎮公所不敢掉以輕心，昨陸續針對多處山區村落實施預警性撤離，實際撤離人數共1641，收容人數則是486人，並落實相關防颱措施。

經整夜風雨，截至今上午8點為止，花蓮縣內未傳出停水、停話、淹水與土石流等災情，不過仍有部分鄉鎮發生停電，分別為鳳林鎮920戶、豐濱鄉860戶、新城鄉617戶、秀林鄉 64戶、瑞穗鄉3戶。

另有不少鄉鎮路樹因強烈風雨，被吹倒至路旁，其中193縣道往瑞穗大橋路段，因樹倒塌造成道路雙向不通，花51線往豐濱八里灣部落也有多處樹木倒塌，經鄉公所處理後已排除，另有民眾停放在路旁的車輛，也被倒塌的樹枝壓到，所幸目前均無人員傷亡。

交通部分，台8線中橫公路關原至太魯閣路段昨傍晚6時起實施預警性封路，隨著颱風持續北上，預計今上午10點解除、蘇花路廊蘇澳至崇德路段昨晚10點也實施預警性封路，將視情況解除。