新竹市長林智堅提出的「大新竹合併」倡議，已在民進黨內形成共識，將全力促進，並將展開各項宣傳工作，以凝聚民意。民進黨提出合併的三大理由表示，大新竹為國家戰略城市，縣市合併升格已是時勢所趨。

民進黨在官網表示，林智堅市長提出「大新竹合併」的倡議，不僅新竹縣長楊文科在第一時間表示贊同，更主動拋出修法、合併升格為第七都的主張，蔡英文總統也樂見對地方發展有益的建議。「大新竹」做為國家戰略城市的特殊角色，縣市合併升格更顯重要。

民進黨指出，大新竹擁有共同的生活圈，都市發展、交通建設高度重疊，縣市合併升格有三大重點理由：

一、竹科是享譽國際的半導體聚落，是重要的護國神山，基於戰略城市目的，可做為直轄市升格的依據。

二、新竹縣市提供的稅收全國排名第5，達1920億創稅(竹市1307億、竹縣613億)，但統籌分配稅款卻未達4％，透過升格挹注資源，促進城市發展。

三、大新竹是共同生活圈，竹科園區更橫跨縣市，從交通建設到城市治理，唯有事權統一，才能提升行政效率。

民進黨強調，新竹縣市合併升格，是區域發展至關重要的議題，新竹縣市的兩位首長同聲倡議，也擊破合併升格是「選舉考量」的傳言。請大家一同支持「跨越藍綠」的共同目標，理性討論、提出願景，為區域發展貢獻一份心力。