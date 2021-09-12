原來迪羅薩差一點就有機會穿上尼克球衣了！根據《紐約郵報》記者馬克伯曼爆料，尼克在跟法籍射手佛尼爾簽約之前，原本認真考慮過招攬迪羅薩，迪羅薩自己也有興趣加盟尼克，卻因公牛出價更高，只好眼見迪羅薩加盟公牛宣告作罷。

「在簽下佛尼爾之前，尼克總管史考特培瑞傾向做出更大膽的招募，他們希望得到迪羅薩，迪羅薩也對加盟尼克表達高度興趣，可惜最後他跟公牛簽下3年8500萬美元合約，」伯曼說，「尼克只好選擇跟佛尼爾簽下4年7800萬美元合約。」

對於尼克來說，雖然簽下佛尼爾的價碼有點偏高，可是他不僅年紀比迪羅薩年輕4歲，更擁有尼克迫切需要的三分外線能力，佛尼爾上季三分命中率高達4成13，相信能有機會幫助肯巴沃克、蘭道爾、羅斯、巴雷特等尼克隊友拉開出手空間。

尼克上季爆冷以41勝31敗、東區第4種子身分闖進季後賽，當然很想在新球季繼續保持這樣的東區地位，所以才會積極補進肯巴沃克、佛尼爾等人，期望改善他們後場火力太過依賴羅斯，且欠缺組織的問題，接下來就看新球季能有怎樣表現了。