台鐵(簡立欣攝)

璨樹颱風來襲，台鐵表示今（12）日18時前西部幹線各級列車均正常行駛，東部幹線及南迴線停駛。

台鐵表示西部幹線基隆-潮州站間，各級列車均正常行駛，除1次觀光列車(台北06：10-屏東11：30-台東-台北)行駛至屏東，及127次(台北13：30-潮州17：39-台東)行駛至潮州站外。

東部幹線方面，台北開往花蓮、台東，首班車起至436次(台北18：00)止，以及台東、花蓮開往台北，首班車起至443次(台東17：55)止，各級對號列車停駛。區間車視風雨情形機動行駛。

南迴線方面，台東開往高雄、新左營，首班車起至324次(台東17：54)止，以及新左營、高雄開往台東，首班車起至713次(高雄17：15)止，各級對號列車停駛。區間車視風雨情形機動行駛。

各支線除了平溪線及深澳線停駛外，其餘支線正常行駛。

台鐵表示，因應災害事故，乘客出門前若須詢問列車運行情形可查詢台鐵官網https：／／www.railway.gov.tw／tra-tip-web／tip，或台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)，以及各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

對號列車延誤超過120分鐘者，旅客可於1年之內免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次的對號列車或非對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

自本島海上颱風警報發布之日起至解除之日止，旅客無法搭乘的列車，得自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站售票窗口退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者須扣手續費。