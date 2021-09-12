雙峰國小榮獲今年教育部國小組卓越學校獎殊榮。（新北市教育局提供）

教育部近日公布友善校園獎表揚名單，其中新北有2校獲「友善校園卓越學校」殊榮，新北市坪林實驗國中從茶道帶領學生體悟生命的價值，雙峰國小則落實用愛包容學生，2校因積極推動學輔工作成效卓著而勝出。

新北市坪林實驗國中獲得國中組卓越學校殊榮，校長歐志華從品德教育與生命教育著手，結合課程教學、行政活動與班級經營，以「茶道」陪伴學生看見生命的價值，由備茶溫壺開始，置茶入壺，沖茶出湯，友善空間如質樸的陶碗，乘載有溫度的茶湯，因茶香而遠播，沈浸在友善的氛圍，讓學校近來吸引了不少雙北學子就學。

榮獲教育部國小組卓越學校的雙峰國小，是一所「講理、傳愛、擁包容」的人文心校園，在校長王耀德帶領下，落實三級輔導關懷每一個學生，另還曾榮獲教育部生命教育績優、市級友善校園績優、推動家庭教育績優及台美生態學校銅質獎等殊榮。

新北市教育局指出，教育部友善校園獎表揚獎今年共有38名獲獎者，新北獲獎10項，蟬聯全國之冠，除坪林實驗國中、雙峰國小獲得「教育部友善校園卓越學校」，另有4名老師獲傑出導師獎、4名行政人員獲傑出學輔行政人員獎。

今年全國「傑出導師」國小組只有2個名額，皆由新北拿下，分別由沙崙國小許惠卿老師和光復國小陳盈惠老師獲得。教育局表示，許惠卿擔任導師、兼輔超過30年，教學專業極富熱忱，教師楷模當之無愧；陳盈惠則是重視班級經營，善於親師溝通的能手，為學生輔導學習想方設法，提供多元展能機會，讓每個學生充分發揮潛能。

國中組傑出導師獲獎者則是福和國中老師施妙旻，多方啟發學生學習經驗，「幫助孩子成為更好的人」是她的教育堅持；高中組傑出導師獎是淡水商工老師莊耿惠，她以身教、言教啟發學生向善向上，陪伴孩子夜讀，努力找回學生的學習自信，深獲學生愛戴。