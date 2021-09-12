守護外送員安全，台中市府要求外送平台應評估天候妥適分派。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

颱風來了，你要叫外送嗎？台中市府勞工局12日表示，與轄內兩大外送平台Foodpanda及Ubereats聯絡，應評估天候狀況、時間及地點等因素，在合理範圍內予以適當分派，避免造成外送員在狂風暴雨送餐時發生工安問題。

據中央氣象局天氣預報資訊，台中市今日因風力及雨量未達停止上班、上課標準，因此照常上班、上課。

璨樹颱風來襲，部分民眾在颱風天時常使用外送平台點餐，但如遇狂風暴雨，外送員恐有交通安全風險。

勞工局表示，聯繫外送平台Foodpanda及Ubereats，應評估天候狀況、時間及地點等因素，於合理範圍內予以適當分派，避免造成勞工身心健康危害。

因應颱風可能挾帶雨勢，勞工局提醒外送員或外送平台應依勞動部職業安全衛生署於去年修正職業安全衛生設施規則暨職業安全衛生法等規定。

要求外送平台業者使外送員從事食品外送作業，應評估交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素，於合理範圍內透過程式設計、演算法則予以適當分派，避免造成勞工身心健康危害。

勞工局長張大春指出，外送平台業者於地方政府因颱風天等天然災害宣布停止上班期間，更應評估各項資訊，有顯著或有可預見風險時，應使所屬外送員停止從事食品外送作業，以維護外送員的生命安全，呼籲台中市外送服務皆應依職業安全衛生法等相關法規，使外送員免於發生職業災害。