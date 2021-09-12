影壇第一美人林青霞即使息影多年，仍是不少人心中的女神，清純美麗的外貌，讓她19歲就被星探相中，一出道就驚豔大眾，近日，有網友曝光她「海邊戲水舊照」，難得展現嫵媚、性感一面，引起網友熱議。

近日有網友曝光「林青霞海邊戲水舊照」，只見她留著齊肩短髮，穿上粉色印花細肩帶洋裝，時而彎腰戲水，時而用手撩頭髮，對著鏡頭放電，展現萬種風情的各種面貌。

而洋裝貼身設計讓她完美身材曲線一覽無遺，一彎腰辣露性感鎖骨及事業線，酥胸也微見客，好身材藏不住，讓網友都驚艷不已，「女神怎樣都漂亮」、「好前衛的造型」、「我以為林青霞一直都是清純風，原來她也可以很嫵媚。」

林青霞舊照曝光。(圖／翻攝自電影風雲娛樂網)

林青霞是一代玉女掌門人，清純美貌和獨特氣質，讓她出道就吸引大眾視線，之後靠著瓊瑤愛情片《窗外》展露頭角，奠定她華人影壇第一美人稱號，與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」。

而現66 歲的她仍保養得宜，巨星風采、優雅氣質仍在，不過堅持追求自然美的她，推崇「以內養外」的保養方式，除了多喝水、少吃油炸甜食，並注重清潔保濕，加上喜歡爬山、打羽球等運動，讓她不靠醫美也依舊保持凍齡美貌。