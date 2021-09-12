34歲女星五熊（本名：蔡頤榛）去年12月31日驚喜宣布結婚，對象是交往4個月老公Holy，夫妻倆近日上節目分享閃婚契機，原來兩人早就認識9年，在種種巧合下驚覺彼此就是對的人，其中一點還是小鬼（黃鴻升）間接牽的緣份。

五熊和老公Holy合體錄製節目《11點熱吵店》，兩人是同個教會，認識長達9年，但一直沒有很熟悉，因為Holy的外型和熱情個性都不是五熊的菜，女方還會刻意閃避，儘管身邊的人覺得他們很配，還是沒有成功湊合，直到去年3月五熊遇到困難，在教會找不到適合的人幫忙禱告，退而求其次找上Holy，才漸漸拉近兩人的距離，相處之下發現有眾多巧合，關係晉升為戀人。

很特別的是，緣份似乎在5、6年前就開始起作用，Holy透露那天兩人上教會，離開時天空下起傾盆大雨，他順手拿走愛心傘桶的其中一把，後來就一直放在家裡，跟五熊交往後，兩人某天經過小鬼開的潮牌店，赫然發現那把愛心傘的是小鬼品牌，五熊想起自己也有一把小鬼品牌的傘，還是小鬼本人送的，但5、6年前去教會時意外遺失，讓她很惋惜，和Holy比對一下時間，驚覺Holy拿走的小鬼品牌愛心傘竟是五熊弄丟的傘。隔天Holy將傘物歸原主，恰好下起雨，兩人便一起撐著這把小鬼品牌傘，笑說這是雙方的定情物，也因為有太多巧合，堅信彼此是真命天子／女，才會交往4個月就閃婚。