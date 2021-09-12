中央氣象局於(11)日上午11時30發布璨樹颱風海上陸上颱風警報，為因應受颱風影響可能帶來龐大雨量，侯友宜市長馬不停蹄，繼昨日視察華江抽水站後，今日上午10時更率消防局黃德清局長及警察局黃宗仁局長前往板橋區海山消防分隊及新海派出所視察，一方面瞭解第一線參與應變的消防分隊對於防颱整備能量，一方面也勉勵慰勞基層參與防救災的消防警察同仁辛勞。

侯友宜率消防局黃德清局長及警察局黃宗仁局長前往板橋區海山消防分隊及新海派出所視察，瞭解第一線參與應變的消防分隊對於防颱整備能量。(新北市消防局提供)

目前新北市轄內72個消防分隊、8個消防大隊，外勤消防人員共有2059人，各式水域救援船艇共有123艘、水上摩托車9具、各式救災車輛715輛及6具空拍機皆已完成整備作業。此外，境內領有救災識別證的民間救難團體，共有28隊，1117人，31艘各式船艇、4水上摩托車、37輛災情勘查車及5具空拍機也配合點檢待命備災。

根據天氣風險公司彭啟明博士的預報表示，這是5年來侵襲新北市威力最強的颱風，上次威力相同的颱風是蘇迪勒，造成新北各地的相當嚴重的災情，以及考驗著消防人員及警察同仁的應變能力。加上本次颱風適逢疫情期間，但無論是防疫或防颱，消防人員與民間救難團體都是不可或缺的戰力，對於新的挑戰，分隊除作好完善的防汛整備工作，人員24小時堅守崗位，秉持「不怕一萬、只怕萬一」及「防災守門員」的精神，做好萬全整備，有備無患隨時保持待命狀態，來因應這一次璨樹颱風的防救災整備工作。市長最後勉勵同仁在辛苦防疫的同時，面對颱風的考驗一點都不能掉以輕心，保護市民健康和安全，是政府的責任，「防疫和防颱，我們都要為市民牢牢守住。」