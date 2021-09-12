傳統市場買氣熱絡，民眾選購葉菜類蔬菜。（黃世麒攝）

民眾赴傳統市場選購高麗菜。（黃世麒攝）

傳統市場買氣熱絡。（黃世麒攝）

民眾趁著風雨未到之際，赴傳統市場採購，買氣熱絡。（黃世麒攝）

璨樹颱風來襲，12日一早新北市新莊的宏泰市場買氣熱絡，不少民眾趕在風雨未到之際搶購蔬菜、民生物資，尤以葉菜類最受青睞。