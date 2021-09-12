璨樹來襲 民眾赴傳統市場搶購蔬菜 12:482021/09/12 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳統市場買氣熱絡，尤以蔬菜類最受青睞。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳統市場買氣熱絡，民眾選購葉菜類蔬菜。（黃世麒攝） 民眾赴傳統市場選購高麗菜。（黃世麒攝） 傳統市場買氣熱絡。（黃世麒攝） 民眾趁著風雨未到之際，赴傳統市場採購，買氣熱絡。（黃世麒攝） 璨樹颱風來襲，12日一早新北市新莊的宏泰市場買氣熱絡，不少民眾趕在風雨未到之際搶購蔬菜、民生物資，尤以葉菜類最受青睞。 璨樹颱風來襲 新北9家百貨商場今暫停營業 璨樹來襲 宜花預防撤離數千人 #來襲 #民眾 #搶購 #蔬菜 #璨樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹颱風來襲 宜蘭傳藝園區12日休園一天 03:182021/09/12 生活 璨樹來襲 微風5館12日暫停營業 03:182021/09/12 生活 中颱璨樹籠罩全台 綠島蘭嶼上看14級風 04:102021/09/12 焦點要聞 因應璨樹颱風上緊發條 盧秀燕坐鎮災防中心 09:292021/09/12 生活 璨樹來襲 北部遠百、比漾廣場、101今暫停營業 10:042021/09/12 生活 璨樹來襲 中市府提醒雇主不得強迫勞工出勤 09:342021/09/12 生活 中颱璨樹來襲 花蓮多處路樹倒塌、逾2400戶停電 10:192021/09/12 生活 璨樹直撲蘭嶼吹起17級陣風 700多戶停電 12:052021/09/12 生活 璨樹掃台！台鐵東部幹線停駛、國5午後限速40 交通資訊一次看 10:402021/09/12 生活 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 04:102021/09/12 地方新聞 中颱璨樹影響減緩 中橫、蘇花路廊解除封路 12:302021/09/12 生活 生活熱門新聞 獨》超心酸！板橋6確診大樓住戶隔離 颱風天4餐照曝光 - 生活 狡猾璨樹「躲護國神山」鄭明典：北部要小心了 - 生活 每天喚人起床竟月入43萬 夢幻職業「叫醒師」爆紅 - 生活 滿滿巧克力腹肌 2022澳洲消防猛男月曆來了 必追鮮肉IG快收藏 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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