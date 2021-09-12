2021年世界互聯網大會烏鎮峰會將於9月26日至28日在浙江烏鎮恢復召開，9月26日上午將舉行大會開幕式。此次大會的主題是「邁向數位文明新時代——攜手構建網路空間命運共同體」。

大陸國家互聯網信息辦公室副主任趙澤良表示，大會除在浙江烏鎮設置實景會場舉辦各項活動外，近2000名來自各國政府、國際組織、行業機構、中外互聯網企業、高校智庫、科研機構的代表將透過線上、線下形式展開交流。

據悉，大會圍繞全球網路空間焦點熱點共設置20個分論壇，在保留企業家高峰論壇、「一帶一路」互聯網國際合作論壇、互聯網國際高端智庫論壇和網路空間國際規則論壇等傳統特色論壇。

大會還將聚焦5G、人工智慧、開源生態、下一代互聯網、數據與演算法等網路技術新趨勢、新熱點設置議題，充分回應國內外各方對資料治理、網路法治，以及對互聯網企業社會責任、互聯網公益慈善與數位減貧、全球抗疫與國際傳播等的普遍關切。